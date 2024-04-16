Стало известно о просчете Киева перед подписанием соглашений в Стамбуле Foreign Affairs: Украина не посоветовалась с США о стамбульских договоренностях

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Украина не посоветовалась с США перед сорвавшимся предварительным подписанием стамбульских соглашений с Россией в 2022 году, сообщает Foreign Affairs. При этом, согласно документу, Вашингтон должен был выступать гарантом соблюдения договоренностей и обязан непосредственно вступить в конфликт в случае их нарушения.

Поэтому вместо того, чтобы принять стамбульские соглашения и продолжить дипломатический процесс, Запад увеличил военную помощь Киеву и усилил давление на Россию, в том числе посредством постоянно ужесточающегося санкционного режима, — подчеркнуло издание.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предложил коллеге из России Владимиру Путину вернуться к проекту договора, который был согласован с Киевом в Стамбуле еще в первые месяцы после начала СВО. Лукашенко заявил, что его «чутье никогда не обманывало», а отраженные в этом документе инициативы найдут отклик на Украине, в том числе и среди военных. Президент РФ с ним согласился.

Также сенатор Григорий Карасин заявил, что стамбульские соглашениямогли бы стать базой для новых переговоров. Он отметил, что на принципах, которые были обозначены в документах, планировалось начать реальный диалог между Москвой и Киевом.