Стало известно о прорыве танками обороны ВСУ под Купянском «Военное обозрение» сообщает о прорыве танками обороны ВСУ под Купянском

Первая гвардейская танковая армия Вооруженных сил РФ прорвала оборону украинских сил у населенного пункта Ивановка на Купянском направлении, сообщает «Военное обозрение». Как отмечается, в данное время бои идут юго-западнее деревни. Также российская армия перерезала дорогу между Ивановкой и Кисловкой, выйдя к железнодорожному полотну на нескольких участках. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным источника, серая зона в районе Ивановки перешла под контроль российских войск, как и позиции Вооруженных сил Украины первой линии обороны. Сейчас предпринимаются попытки развить успех. Активные действия происходят в направлении железнодорожной станции Шапаровка. Вместе с этим продолжается огневое воздействие на противника севернее Купянска, в том числе на берегу реки Оскол.

Ранее сообщалось, что российские подразделения прорвали оборону ВСУ в северной части Авдеевки в ДНР. Пресечена городская черта в районе Авдеевского песчаного карьера. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику». Ситуацию он сравнил с боями за Артемовск, который прежде перешел под контроль РФ. Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой на этом фоне назвал слова Зеленского «бредом». По мнению эксперта, президент Украины пытается хоть как-то оправдаться за провал контрнаступления ВСУ перед Западом.