Стало известно о продвижении армии России на Артемовском направлении «Иди и смотри»: ВС РФ продвинулись на Артемовском направлении

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает о продвижении Вооруженных сил России на Артемовском направлении в зоне специальной военной операции на Украине. По данным канала, в частности, российской армии удалось продвинуться в районе Клещеевки. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

До Часов Яра осталась пара километров, — говорится в сообщении.

Как пишет канал, ВС РФ продвинулись на флангах украинских сил. Канал отмечает, что в случае взятия Часов Яра российские бойцы получат доступ к дороге на Краматорск.

Ранее о продвижении российской армии на Артемовском направлении передавал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». 4-я бригада из Луганской Народной Республики в ходе боев выбила украинских военных из большой части садового товарищества «Чернобылец», расположенного на юго-западе Артемовска. Канал сообщил со ссылкой на украинские ресурсы, что ВС России продвинулись на 530 метров на участке фронта шириной 1 км. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

19 декабря командир штурмового подразделения российских сил с позывным Шустрый рассказал, что спецназ «Ахмат» из Чеченской Республики активно преодолевает препятствия на Артемовском направлении. По его словам, ВСУ пытались активизироваться во время саммита Североатлантического альянса, однако затем уровень их сопротивления значительно снизился.