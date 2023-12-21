Стало известно о продлении процедуры банкротства Nord Stream Процедуру банкротства Nord Stream продлили до июля 2024 года

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», была продлена, сообщается на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии. Уточняется, что процесс затянется еще на шесть месяцев, до июля 2024 года.

Из сообщения следует, что суд принял решение продлить постоянный мораторий на выплату кредитов. Должность временного административного управляющего остается за компанией Transliq AG. Известно, что гендиректор Nord Stream Маттиас Варниг покинул свой пост еще в марте 2023 года.

Жалоба на это решение может быть подана в Верховный суд кантона Цуг в течение 10 дней с момента его вручения в письменном виде, обоснованно и с конкретными ходатайствами, с приложением оспариваемого решения, — уточняется в сообщении.

Сертификация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена в феврале 2022 года. В этот же период времени на компанию-оператора были наложены американские санкции. Также ограничения были введены в отношении руководства Nord Stream.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы признал банкротом сеть магазинов «Связной». Судья постановил, что восстановление платежеспособности компании не представляется возможным. Соответствующая процедура была начата еще в конце июня.