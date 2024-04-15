Стало известно о проблемах в польских ВВС из-за закупки самолетов FA-50 Onet.pl: самолеты FA-50 создали большие проблемы для польских ВВС

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Закупка Польшей южнокорейских учебно-боевых самолетов FA-50 создала для вооруженных сил большие проблемы, сообщает портал onet.pl со ссылкой на источники в польских военно-воздушных силах. По данным издания, министерство обороны страны было вынуждено приостановить эксплуатацию истребителей из-за необходимости доработок и исправления недостатков.

Экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал договор о приобретении Варшавой 48 истребителей FA-50 в сентябре 2022 года. Но, как отмечает портал, контракт не предусматривал закупку необходимого вооружения, запчастей и тренажеров.

Министр Блащак хотел получить быстрый политический успех, и получил его. Но последствиями стали драматичные проблемы с обучением пилотов и неясные перспективы дальнейшего использования этих машин, — приводит портал слова одного из офицеров польских ВВС.

По информации Минобороны, все 12 FA-50, которые уже получила Польша, вынуждены были оставаться на своей базе в районе города Минск Мазовецкий с 1 января по 15 марта 2024 года, не поднимаясь в воздух. В свою очередь источники портала утверждают, что самолеты не летали с декабря прошлого года до начала этого апреля.

В августе 2023 года Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ударных вертолетов AH-64E Apache на общую сумму $12 млрд. Варшава намерена приобрести у Вашингтона 96 боевых машин, а также различные запчасти, системы и вооружения.