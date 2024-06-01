Стало известно о проблемах экономики Украины Bloomberg: Украине не хватает миллионов человек на предприятиях

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина испытывает острую нехватку людей, способных работать на предприятиях, что отражается на состоянии экономики страны, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что речь идет о нехватке миллионов человек.

Проблема будет только усугубляться, поскольку конфликт длится уже третий год и Киеву приходится заполнять брешь, оставленную миллионами человек, которые либо бежали из страны, либо ушли в армию, либо пали в бою, — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что правительство Украины было вынуждено начать жесткую мобилизацию в стране на фоне усталости и падения морального духа среди населения. При этом сама кампания по пополнению войск становится все менее популярной в стране.

До этого майор ВСУ Сергей Алимов в интервью украинской журналистке и телеведущей Наталье Мосейчук раскритиковал методы мобилизации, которые применяют территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военных комиссариатов) на Украине. По его словам, мужчины, которых мобилизовали насильно, отказываются воевать.

Сотрудник районного ТЦК во Львове Владимир Гренюх в интервью местным СМИ сообщил, что доля граждан Украины, которые приходят по повестке в ТЦК, составляет лишь 2%. Он добавил, что поддерживает политику Киева по ужесточению мобилизации в стране.