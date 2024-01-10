Стало известно о призыве в ВСУ женщин до 60 лет Украинский пленный Калиниченко: в ВСУ начали призывать женщин до 60 лет

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В Вооруженные силы Украины начали призывать женщин до 60 лет, сообщил РИА Новости пленный солдат ВСУ Роман Калиниченко. По словам бойца, в украинской армии не существует возрастов.

Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. Не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины. — NEWS.ru). <...> Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить, — заявил военнопленный.

Работавший с Калиниченко российский военный с позывным Хазар рассказал, что в одном из подразделений ВСУ служил 64-летний боец, которого мобилизовали насильно. По его словам, сотрудники территориального центра комплектования поймали мужчину на улице, когда он шел в магазин за хлебом.

Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев ранее заявил, что изменения в законе о мобилизации на Украине коснутся также покинувших страну мужчин. По его словам, к находящимся за границей гражданам возникает «больше вопросов, чем ответов».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о неизбежности мобилизации для украинцев. По словам главы государства, в настоящее время у граждан нет никакого другого выхода и альтернативы, кроме как защищать свою страну.