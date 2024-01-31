Раскрыт новый нюанс о положении угнетаемого Зеленским главкома ВСУ WP: Залужный сохранит пост главкома ВСУ, однако решение о его отставке принято

Фото: Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный пока что останется на своей должности, однако решение об его увольнение президент Украины Владимир Зеленский уже принял, пишет The Washington Post. Глава Украины убежден, что смена главнокомандующего армией поспособствует «оживлению ситуации», утверждают авторы публикации. При этом газета пишет, что указ президента об отставке главкома «может быть отложен».

Издание, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников, сообщает, что Зеленский лично сказал Залужному о намерении сместить его с должности. Этот разговор состоялся 29 января, указывают авторы WP. По словам источников газеты, Зеленский также сообщил Залужному, что украинцы устали от боевых действий, а зарубежные сторонники Киева стали медлить в оказании военной помощи.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, офис Зеленского обеспокоен тем, что главнокомандующий украинскими силами делал не военные, а политические заявления. Парламентарий отметил, что между лидером Украины и генералом нет принципиальных разногласий.

Американские СМИ ранее сообщали, что увольнение Залужного было перенесено из-за утечки данных об этом. Еще одной причиной такого решения было то, что правительство не нашло замены Залужному. Предположительно, пост главкома планировали предложить начальнику Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову.