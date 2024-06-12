Стало известно о прилете по месту ремонта техники ВСУ под Днепропетровском Подполье сообщило о прилете в районе трубного завода в Новомосковске

Фото: МО РФ

Прилет зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на заявления местных жителей. По его словам, взрыв раздался в районе трубного завода, где находится станция ремонта военной техники ВСУ. Координатор добавил, что «на завод заходит железнодорожная ветка», а на его территории множество складских помещений.

Город Новомосковск Днепропетровской области получил прилет в 01:45 ночи. Удар был слышен в стороне Новомосковского трубного завода, — сообщил Лебедев.

Координатор подполья уточнил, что о станции для ремонта украинской техники стало известно от местного сопротивления. По словам Лебедева, его представители сообщали, что на территории цеха № 2 производят детали для ракет и собирают беспилотники.

Ранее сообщалось, что ушедшие с позиций на Авдеевском направлении военные ВСУ попали в окружение в Новоалександровке. По словам украинской военнослужащей, отряд состоит из «махровой теробороны». Она отметила, что сейчас покинувших позиции военных обвиняют в трусости, а также в отступлении без приказа. Однако их укрепрайон к моменту отхода находился «глубоко в окружении», уточнила она.