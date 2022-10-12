Стало известно о прибытии на Украину западных систем ПВО Резников: немецкая система ПВО IRIS-T уже находится на Украине

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Киеву уже передали немецкую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, написал в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, это положило начало «новой эре ПВО» на Украине.

IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе NASAMS из США <...> И нам нужно больше, — написал он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил получение IRIS-T, а также скорую поставку американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский, выступая в онлайн-формате на саммите «Большой семерки», попросил страны предоставить Киеву достаточное количество современных систем ПВО, чтобы создать «воздушный щит» над территорией страны. Он отметил, что такая помощь — часть гарантий безопасности.

Ранее западные СМИ написали, что ракетный удар России по территории Украины продемонстрировал слабость противовоздушной обороны ВСУ. Собеседники издания полагают, что недостаток средств ПВО в настоящее время является одной из главных проблем для Киева.