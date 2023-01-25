Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пожертвовал один миллион долларов на нужды армии, сообщает The New York Times. По данным издания, столь крупную сумму он получил в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца.
Залужный получил в наследство один млн долларов. В январе он передал эти средства на нужды украинской армии, — подчеркивается в публикации.
Издание уточнило, что почти четверть всех украинцев, или 24%, рассказали о пожертвованиях, которые они делали в пользу украинских военных во время спецоперации России. Также упоминаются данные украинского Центробанка, согласно которым за последний год предприятия и частные лица Украины пожертвовали армии 22,3 млрд гривен, или около $500 млн.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Валерия Залужного из-за преступлений ВСУ в Мариуполе. Уголовное дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Залужный стал не единственным фигурантом дела.