Стало известно о пожертвовании Залужным ВСУ $1 млн NYT: Залужный пожертвовал ВСУ полученный в наследство $1 млн

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пожертвовал один миллион долларов на нужды армии, сообщает The New York Times. По данным издания, столь крупную сумму он получил в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца.

Залужный получил в наследство один млн долларов. В январе он передал эти средства на нужды украинской армии, — подчеркивается в публикации.

Издание уточнило, что почти четверть всех украинцев, или 24%, рассказали о пожертвованиях, которые они делали в пользу украинских военных во время спецоперации России. Также упоминаются данные украинского Центробанка, согласно которым за последний год предприятия и частные лица Украины пожертвовали армии 22,3 млрд гривен, или около $500 млн.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Валерия Залужного из-за преступлений ВСУ в Мариуполе. Уголовное дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Залужный стал не единственным фигурантом дела.