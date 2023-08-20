Стало известно о появлении истребителя F-16 на Украине Генерал ВСУ Олещук: истребитель F-16 уже приземлялся на Украине

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Украинские военные уже имеют определенный опыт эксплуатации F-16, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, которые приводит УНИАН, на территории Украины прежде проводились учения при участии американского истребителя.

Самолет F-16 был на Украине. Он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместное учения с пилотами F-16. Соответственно, у нас есть опыт эксплуатации самолета F-16, — сказал генерал.

Ранее сообщалось, что американская администрация разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило «дружественное письмо» от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче Киеву самолетов.

По словам Расмуссена, сейчас Дания обсуждает со своими союзниками дальнейшие шаги для поставок истребителей. Конкретную информацию чиновник пообещал предоставить позднее. Пока неясно, сколько самолетов получит украинская армия, однако в Минобороны Нидерландов сообщали о наличии 24 машин, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года. Предполагается, что первые поставки начнутся примерно через год.