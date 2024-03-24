Стало известно о повреждении военного аэродрома во Львовской области «ВО»: аэродром и центр подготовки наемников поражены во Львовской области

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Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что во Львовской области в городе Стрый в результате ночных ударов были поражены военный аэродром и ПВО, а также центр боевой подготовки иностранных наемников. По его данным, за ночь по городу было нанесено не менее 20 ракетных ударов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным «ВО», также при ударах были уничтожены склады топлива и объекты энергетической инфраструктуры. Опубликовано видео, на котором видно вспышки от взрывов за горизонтом.

Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале со ссылкой на украинские источники написал, что по Западной Украине мог быть нанесен удар ракетами «Кинжал». Он также привел публикацию канала «Легитимный», сообщившего, что целью ударов стал аэродром, на котором могут «прятать много чего интересного», поскольку там есть подземные хранилища и защищенные ангары для авиации. Подоляка предположил, что там могли находиться американские истребители F-16, однако официально первые партии самолетов передадут Украине, как ожидается, в начале июня 2024 года.

В ночь на 24 марта взрывы раздавались и в Киеве, сообщал мэр города Виталий Кличко. Он заявлял, что в украинской столице работала ПВО. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что в центральных районах Киева были слышны как минимум три мощных взрыва, о последствиях не уточнялось.