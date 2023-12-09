Стало известно о повреждении критической инфраструктуры под Харьковом Глава Харьковской ОВА Синегубов рассказал о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: ДСНС Украины

Объект критической инфраструктуры был поврежден в результате взрыва в украинском селе Моначиновка, сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. По его словам, населенный пункт ночью подвергался обстрелам. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В 08:40 в селе Моначиновка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры. Отключено от газоснабжения 37 абонентов, продолжается работа по подключению, — написал он.

Ранее сообщалось, что ВС России в ночь на 8 декабря атаковали военные объекты и инфраструктуру в промышленной зоне Харькова. Журналисты утверждали, что обстрел производился также в Харьковской области. В военном ведомстве ничего об этом не сообщили.

До этого Минобороны России заявило, что глубинная разведка группировки войск «Запад» на Купянском направлении ликвидировала склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины, произведенного в странах НАТО. Особенностью операции в оборонном ведомстве назвали тот факт, что разведчики сделали это в тылу противника. Пробраться в районы ВСУ им помогли погодные условия, рассеянность противника и их боевые порядки.