Стало известно о повреждении критической инфраструктуры на Украине В подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждена критическая инфраструктура

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В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура, сообщил в Telegram-канале подчиненной Киеву глава областной военной администрации Александр Прокудин. Никаких подробностей о числе объектов и их местоположении он не предоставил. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, — сообщил Прокудин.

В минувшую субботу сообщалось о взрыве, прогремевшем на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Как отмечалось, взрыв произошел на складе Вооруженных сил Украины с ракетами HIMARS в Матвеевке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Он предположил, что в городе работала ПВО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Утром 1 июля стало известно о взрывах в городе Днепре на Украине. Подробностей также не приводилось. В это время в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях звучала воздушная тревога.

Вместе с этим в понедельник, 1 июля, в российском военном ведомстве сообщили, что в небе над Брянской, Курской и Белгородской областями за ночь были сбиты и подавлены 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.