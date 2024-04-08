Стало известно о повреждении критически важного объекта на Украине Глава Житомирской ОВА сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры

Фото: ДСНС Украины

Объект критической инфраструктуры в Житомирской области на северо-западе Украины получил повреждения, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем Telegram-канале. Пострадавших нет, добавил он.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области вражескими дронами-камикадзе был атакован объект критической инфраструктуры, — написал Бунечко.

Он отметил, что ПВО региона сбила часть беспилотников.

Ранее глава одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что на территории региона поврежден логистически-транспортный объект. По его словам, по нему был нанесен удар. Также повреждения получила автозаправочная станция, добавил он.

Накануне вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге. Режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, в Харькове зафиксированы масштабные разрушения энергетической системы. По словам мэра Игоря Терехова, в областном центре введены жесткие графики отключений света. Электротранспорт работает частично, интервалы прибытия поездов в метро составляют от 10 до 12 минут в час пик.