Стало известно о потере Украиной лучших военных WSJ: Украина потеряла опытных и мотивированных военных

Фото: МО Украины

Украина потеряла тысячи бойцов, в их числе наиболее опытные и мотивированные военные, пишет газета Wall Street Journal (WSJ). В статье сравнили конфликт с Первой мировой войной из-за протяженных линий обороны и окопов.

Украина потеряла тысячи военнослужащих, включая самых опытных и мотивированных бойцов, — говорится в статье.

Ранее бывший генеральный прокурор и экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала конфликта потеряли убитыми и тяжелоранеными 500 тысяч человек. По его мнению, обнародование этой информации станет шоком для населения.

Он добавил, что, зная количество погибших, становится понятно, почему украинские власти предложили мобилизовать полмиллиона человек. Луценко выразил мнение, что президент страны Владимир Зеленский и действующий министр обороны Рустем Умеров должны раскрыть населению приведенные им данные, — тогда получится снять все вопросы о необходимости мобилизации.

В свою очередь украинский военный эксперт Олег Жданов говорил, что переломить ход боевых действий Вооруженным силам Украины не поможет даже мобилизация остатков населения. По его словам, без западной техники нет смысла призывать людей.