Стало известно, сколько танков Нидерланды, США и Чехия поставят Украине Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине 90 танков в рамках военной помощи

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Нидерланды вместе с США и Чехией отправят на Украину партию тяжелого вооружения в рамках пакета военной помощи на €120 млн, сообщается в заявлении Минобороны страны. Отмечается, что всего Киев получит 90 модернизированных танков Т-72.

Нидерланды в очередной раз поставят Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета помощи составляет €120 миллионов, из которых €45 миллионов предназначены для танков Т-72, — сообщили в оборонном ведомстве.

4 ноября заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Он будет включать 45 чешских танков Т-72, а также 50 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тысячу дронов Phoenix Ghost.

Ранее стало известно, что конгрессмены США хотят до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до $50 млрд. Этих средств должно хватить Киеву на год. С начала спецоперации России Конгресс США голосовал за выделение Киеву помощи на $65 млрд.