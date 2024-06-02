В Боснии и Герцеговине раскрыли схему по поставкам оружия Украине Додик: власти Боснии и Герцеговины перепродают оружие Украине через посредников

Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

Милорад Додик

Власти Боснии и Герцеговины поставляют оружие на Украину по особой схеме, заявил РИА Новости глава Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. По его словам, продажи идут через цепочки посредников.

Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время — страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру. Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи, — заявил Додик.

Ранее глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас сообщил, что Афины не будут передавать Киеву ЗРК российского производства без обмена на западные аналоги систем ПВО. Он пояснил, что Украина просила поставки ТОР-М1, Оса-АКМ и С-300, однако ЗРК не будут выведены из национальной обороны, в которую они интегрированы, подчеркнул Дендиас. Исключение будет сделано лишь в случае их замены на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями, добавил он.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны не обладают оружием, которое могло бы повлиять на ход спецоперации на Украине в пользу Киева. По его словам, истребители F-16, как только они доберутся до Украины, ждет та же участь, что и расхваленные западные танки Leopard и Abrams. По словам Небензи, это подтверждают и различные военные эксперты не только в России.