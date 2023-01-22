Стало известно о поставках металлов для бронебойных снарядов в ЕС через РФ Bloomberg сообщил о поставках в ЕС металлов для бронебойных снарядов через Россию

Объем поставок китайских редкоземельных металлов по российским железным дорогам вырос за девять месяцев 2022 года до 36 тысяч тонн, что более чем в два раза больше, чем показатели прошлого года за тот же период, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Евросоюза.

Объем китайских редкоземельных металлов, перевозимых поездами по России, вырос до 36 074 тонн за первые девять месяцев прошлого года, что более чем вдвое превышает объем, перевезенный за весь 2021 год, согласно данным Европейского Союза, — сообщает издание.

Россия находится в центре железнодорожного грузового маршрута, снабжающего западных производителей оружия стабильными поставками металлов, необходимых для производства микрочипов, электроники и боеприпасов, используемых в современном оружии. Большая часть так называемых редкоземельных элементов добывается в Китае. ОАО «Российские железные дороги» и другие перевозчики доставляют растущий объем критических металлов, необходимых для оборонной промышленности Европы.

Грузовой маршрут РЖД по-прежнему имеет решающее значение для европейской промышленности, и в июле ЕС опубликовал руководство, разъясняющее, что товары, следующие транзитом через страну, не подлежат санкциям.