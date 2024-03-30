Стало известно о последствиях ночных взрывов на юго-востоке Украины Глава Днепропетровского облсовета заявил о повреждении объекта в Никополе

Фото: ДСНС Украины

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Никополе в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры. По словам чиновника, обошлось без пострадавших.

В Никополе поврежден инфраструктурный объект, — написал Лукашук.

Глава горсовета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале также сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Никопольском районе. Степень ущерба он не уточнил.

Кроме того, ряд инфраструктурных объектов были повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В ночь на 30 марта в Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Перед этим, ночью 29 марта, украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Утром 29 марта воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах во Львове, а также в Полтавской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, городе Кеневе Черкасской области и Днепропетровске.