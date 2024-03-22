Стало известно о поражении в Харькове танкового завода и двух ТЭЦ Подполье: удар ВС РФ пришелся по танковому заводу и двум ТЭЦ в Харькове

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Российские силы в ночь на 22 марта нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения (ХЗТМ) имени Малышева и двум ТЭЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье. Отмечается, что под поражение могли попасть офицеры ВСУ, которые планировали атаки на российское приграничье. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Удар российских ракет ночью пришелся по ХЗТМ и двум ТЭЦ, — приводит агентство слова собеседника.

Накануне сообщалось, что под ракетный удар попал машиностроительный завод «Зоря»-«Машпроект» в украинском Николаеве. О повреждениях на предприятии информации нет. Минобороны РФ эти данные также не подтверждало.

В четверг, 21 марта, в российском военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы страны нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины. Отмечается, что применялись в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Все объекты были поражены, уточнили в Минобороны.

Вечером 21 марта сообщалось о громких звуках в Севастополе. Губернатор региона позже пояснил, что связаны они были с тренировкой флота по противоподводно-диверсионной обороне.