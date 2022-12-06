Стало известно о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области Экс-депутат Рады Кива заявил, что поражена самая мощная электростанция в Киевской области

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Трипольская теплоэлектростанция

Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС) была поражена в результате ракетных ударов, утверждает экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале. Отмечается, что это крупнейшая ТЭС в Киевской области.

Вчерашним российским ракетам удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию – самую мощную электростанцию в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, – написал Кива.

Он добавил, что нанесенный ущерб и возможность восстановления еще оценивают специалисты.

Накануне, 5 декабря, украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов после объявленной воздушной тревоги по всей Украине. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области частично остались без электроснабжения.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по стране было выпущено около 100 ракет разной степени дальности.