Стало известно о попытке задержания президента Республики Сербской Klix: главу Республики Сербской Додика пытались задержать в Восточном Сараеве

Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

Милорад Додик

Агентство по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA) попыталось задержать президента Республики Сербской Милорада Додика, сообщил портал Klix. Инцидент был зафиксирован в Восточном Сараеве.

Процесс был бы завершен, если бы не вмешательство представителей Министерства внутренних дел республики. Они помешали SIPA.

В Восточном Сараеве Додик должен был провести встречу с мэром и главами муниципалитетов. В момент операции он находился на территории Административного центра правительства Республики Сербской.

Правоохранители хотели осуществить задержание в рамках приговора, вынесенного судом Боснии и Герцеговины 26 февраля. Политика приговорили к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность.

Ранее Додик обвинил правительство Великобритании в подготовке попыток ликвидировать его при задержании. По его словам, соответствующие сведения были получены от премьер-министра и трех лидеров европейских государств. При этом Додик не уточнил, кто именно предупредил его о готовящемся покушении. Кроме того, Брюссель уже открыто рекомендовал ему отойти в сторону в политическом плане. Однако глава республики надеется, что никто этого «кино не увидит».