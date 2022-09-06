Стало известно о попытке ВСУ вернуть село в ДНР Глава ДНР Пушилин сообщил о неудачной попытке ВСУ вернуть освобожденное село Кодема

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели неудачу при попытке вернуть под контроль село Кодему в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что союзные силы не дают этого сделать.

Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определенные позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают, — сказал он.

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее заявил, что украинская подготовка к контрнаступлению на Херсонщине не была секретом для российского командования. Он добавил, что приказ о его планировании отдал президент Украины Владимир Зеленский еще в начале июля. Эксперт отметил, что по переброшенным в регион солдатам ВСУ наносились удары.