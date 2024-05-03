Стало известно о попытках союзников убедить Киев сдаться Экс-глава МО Украины Резников: союзники вынуждали Киев сдаться еще в начале СВО

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Вооруженные силы Украины

Союзники Киева предлагали ему сдаться еще в начале конфликта, заявил экс-руководитель Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, которые приводит Politico, атмосфера капитуляции установилась на Мюнхенской конференции за несколько дней до начала СВО.

Президент [Украины Владимир] Зеленский был на Мюнхенской конференции всего за несколько дней [до начала СВО]. Я был с ним в составе делегации, и там была такая атмосфера: «Ребята, вы должны сдаться», — заявил Резников.

Он отметил, что прямо об этом не говорилось. Бывший глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что ситуация не внушала доверия.

До этого Резников рассказал, что западные страны неохотно предлагали украинцам военную помощь еще с 2022 года. По его словам, иностранные партнеры ожидали падения Киева в течение 72 часов после начала спецоперации. Он добавил, что украинское контрнаступление было слишком разрекламировано, а ожидания очень велики.

До этого экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обозначил цели руководства США, которое выделило новый пакет помощи Украине. По словам эксперта, Белый дом надеется замолчать полное и окончательное уничтожение украинской нации.