Стало известно о попытках Медведчука вернуть статус депутата на Украине «Страна»: Медведчук пытался вернуть себе статус депутата Рады через суд

Фото: kremlin.ru

Виктор Медведчук

Политический деятель Виктор Медведчук пытался через суд вернуть себе украинское гражданство и статус депутата Верховной рады, сообщает издание «Страна». Аналогичным образом, по данным журналистов, он намеревался снять санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как пишет издание, иски в Верховный суд Украины поступили в феврале 2023 года, через месяц после того, как президент Владимир Зеленский лишил Медведчука гражданства. Кроме того, иски поступали через полгода после обмена и отъезда в Россию, уточняет «Страна».

В январе 2024 года, по информации издания, суд отказал СБУ в закрытии дела и истребовал копии материалов о потере Медведчуком гражданства. При этом уточняется, что у политика есть шанс вернуть себе паспорт Украины. Это произойдет, если администрация Зеленского не предоставит доказательств наличия у Медведчука другого гражданства.

Ранее Медведчук писал, что Зеленский совершил ряд ошибок, которые привели его к краху. В частности, речь идет о привлечении непрофессионалов во власть, а также о «переходе на нацистскую идеологию». По мнению политика, привлечение во власть людей «якобы из народа» было зрелищным в плане шоу, но пагубно повлияло на ситуацию с точки зрения интересов государства. История показывает, что смена плохого управляющего класса на случайных людей ничего не решает, добавил он.