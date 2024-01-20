Стало известно о попытках Дании «положить под сукно» расследование по «СП» Посол Барбин: Дания надеется «положить под сукно» расследование взрывов на «СП»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Дания стремится не установить истину, а как можно скорее положить под сукно расследование взрывов на «Северных потоках», заявил РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, российская сторона не фиксирует ни единой подвижки в вопросах взаимодействия. Не в пользу Копенгагена говорят и его попытки остановить независимое международное расследование под эгидой ООН, отметил дипломат.

Копенгаген выступает и против проведения под эгидой ООН независимого международного расследования. За прошедшие полтора года с момента взрывов с датской стороны не было обнародовано никакой информации о ходе расследования. Складывается впечатление, что Дания стремится не к установлению истины, а лишь поскорее положить это дело под сукно, — отметил Барбин.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что Германия не считает нужным посвящать Россию в подробности расследования диверсий. По его словам, Москва неоднократно направляла обращения по этому поводу, но Берлин их игнорирует. Дипломат также выразил сомнения относительно беспристрастности и объективности проводимого расследования.