Стало известно о попадании ракеты украинской ПВО по гипермаркету в Одессе Военкор Котенок заявил о попадании украинской ракеты по гипермаркету в Одессе

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Ракета системы противовоздушной обороны ВСУ попала по гипермаркету в Одессе, заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента в здании произошел пожар. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Журналист отмечает, что украинская система ПВО попыталась отразить удар по объектам морской инфраструктуры Украины. В результате попадания ракеты ВСУ возник крупный пожар. По мнению Котенка, на складах гипермаркета хранились горюче-смазочные материалы (ГСМ). Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее подтвердил информацию о пожарах в городе, возникших после взрывов. По его словам, в результате инцидента пострадали жилые дома, в них выбило окна.

Утром 14 августа в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киеве, Одессе, Запорожье, а также в населенных пунктах Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Как сообщалось ранее, российская армия нанесла удары по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантиново Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. По данным Минобороны России, цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.