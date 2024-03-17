Стало известно о помехах голосованию на выборах президента РФ в Лондоне Посол РФ Келин: в Лондоне несколько сотен человек пытаются мешать голосованию

Несколько сотен человек предпринимают попытки заблокировать голосование на выборах президента России в посольстве в Лондоне, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает РИА Новости. Он добавил, что процесс идет.

Напротив посольства идет довольно крупная акция. Несколько сотен человек в ней участвуют. Разные здесь организации. Пытаются саботировать все, но тем не менее голосование происходит, — сообщил Келин.

Посольство России в Кишиневе потребовало сурового наказания за попытку поджога своего здания в день голосования на выборах президента РФ, сообщили в Telegram-канале диппредставительства. Ранее злоумышленник бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону консульства.

Власти Латвии изымают удостоверения личности у россиян, пришедших проголосовать на выборах президента, сообщило посольство России в Риге. Дипломаты назвали такую практику «изощренной формой издевательства», отмечается в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что проверке документов подвергается каждое лицо, пришедшее отдать свой голос на выборах. Прилегающие к зданию российского посольства улицы оцеплены сотрудниками силовых ведомств республики.