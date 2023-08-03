Стало известно о положении экономики ФРГ после отказа от российского газа JB Press: в Германии начался экономический спад после отказа от российского газа

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Германия испытывает экономический спад после отказа от российского газа, сообщает японское онлайн-издание JB Press. В материале говорится, что это негативно влияет на химическую промышленность ФРГ, которая является драйвером ее экономики.

Германия, лидер европейской экономики, продолжает испытывать спад <...> Больше всего пострадала химическая промышленность, считавшаяся основной отраслью в Германии, — говорится в сообщении издания.

Несмотря на то, что Германия смогла закупить природный газ из Катара и Норвегии, цены на этот ресурс постоянно растут. Такая ситуация с ценами стала причиной переноса химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей немецкой промышленности за границу, отмечают эксперты.

Ранее стало известно, что ряд европейских стран может лишиться поставок газа из США, поскольку Вашингтон может в любой момент прекратить их из-за недовольства местных производителей.Текущая ситуация всерьез беспокоит местных производителей, которые уверены, что поставки голубого топлива в Европу приводят к росту цен на внутреннем рынке. Европейские государства попали в сильную зависимость от поставок американского газа, поскольку отказались от российского топлива. Перекрытие поставок сжиженного природного газа на европейский континент станет «шоком» для ряда государств, так как в настоящее время для американского СПГ нет альтернативы.