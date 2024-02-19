Стало известно о подрыве железной дороги в Винницкой области «Страна»: подорвана железная дорога в Винницкой области Украины

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Движение поездов приостановили в Винницкой области Украины из-за подрыва железной дороги в поселке Серебрия, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что машинист находившегося на путях состава успел экстренно затормозить, поезд не был поврежден.

В Винницкой области подорвали железнодорожное полотно. Диверсия случилась 16 февраля около 06:30 в поселке Серебрия Могилов-Подольского района, — говорится в сообщении.

По данным издания, из 11 вагонов находившегося на путях поезда были заполнены лишь два — мукой и гипсовыми плитами. Источник уточнил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту произошедшего.

При осмотре места происшествия изъяты элементы поврежденного рельса, провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток и образцы гравия, — добавил источник.

Ранее глава военной администрации региона Филипп Пронин сообщил, что объект инфраструктуры в Полтавской области получил ряд повреждений. Он также уточнил, что на нем произошел пожар, который уже ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. До этого в Полтавской области сообщалось о взрывах и воздушной тревоге.