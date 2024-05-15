Стало известно о подозреваемом в покушении на Фицо SHOT: в Фицо стрелял 71-летний уроженец словацкого города Левице

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял некий 71-летний уроженец словацкого города Левице, сообщает Telegram-канале SHOT. Его мотивы выясняют полицейские.

Отмечается, что мужчина пришел на встречу с политиком под видом сторонника. Выстрелы прозвучали, когда Фицо после завершения заседания вышел к собравшимся у здания гражданам.

Ранее экс-премьер Словакии Ян Чарногурский заявил, что организаторами покушения на Фицо могут быть члены словацкой оппозиции. По его словам, местные оппозиционеры находятся под влиянием Запада.

В свою очередь политолог Сергей Марков предположил, что в премьер-министра Словакии мог стрелять представитель украинской военизированной группировки неонацистского типа. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что вряд ли такими методами стали бы действовать представители США или НАТО.

Сообщалось, что Роберта Фицо называли пророссийским политиком, он не раз заявлял, что перестанет направлять вооружение Украине, а также наладит сотрудничество с РФ. Премьер Словакии выступил категорически против отправки на Украину войск европейских стран. Политик также отмечал, что республика заинтересована в нормальных отношениях и с Киевом, несмотря на свою позицию по ситуации на Украине. Фицо пояснил, что «военное решение ни к чему не ведет».