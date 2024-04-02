Стало известно о подготовке Зеленским провокации с использованием детей «Джокер ДНР»: Зеленский готовит провокацию на ж/д с использованием детей

Telegram-канал «Джокер ДНР» сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский планирует прикрывать переброску военной техники и личного состава ВСУ по железнодорожным маршрутам с помощью детей. По данным канала, для этого на всех ж/д вокзалах страны установят детские развлекательные комнаты.

Было принято решение установить на всех ж/д вокзалах, связанных с военной логистикой, детские развлекательные комнаты. После этого детским учреждениям будет дана негласная команда организовать регулярное посещение этих комнат детьми, — пишет канал.

Как утверждает канал, после завершения этих подготовительных этапов, переброска техники и личного состава по этим маршрутам будет осуществляться только в дневное время.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский после 20 мая станет самозванцем. Он объяснил, что, согласно Конституции Украины, срок полномочий главы государства распространяется строго на пять лет. Их продление в случае введения военного положения относится исключительно к Верховной раде.

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров, в свою очередь, отмечал, что Зеленский узурпировал власть в стране. По его словам, для этого глава государства отменил выборы, несмотря на то, что его полномочия на посту президента страны заканчиваются 21 мая.