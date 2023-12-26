Стало известно о подготовке Украины к завершению конфликта Политолог Карасев: Украина готовит общественное мнение к завершению конфликта

Фото: president.gov.ua

Украина и западные страны постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью каналу Politeka на YouTube. По его словам, Киев психологически уже смирился с поражением.

Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать, как это все объяснять — остановку «войны до победного конца, — отметил политолог.

Карасев предположил, что сейчас в Киеве уже разрабатывают планы выхода из конфликта с Россией на уровне политики, дипломатии и техники, предположил аналитик. По его мнению, лидеры Украины уже пожалели о том, что когда-то заявляли о «войне до победного конца».

Ранее директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины окончилось полным провалом и не принесло Киеву каких-либо результатов. По его словам, контрнаступление привело к большому числу потерь среди украинских военнослужащих, кроме того, армия Украины потеряла военную технику.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем объяснил замедление проведения операций и заминки на фронте холодной погодой. Он уточнил, что пришла зима, которая мешает обороне на востоке Украины.