Стало известно о подготовке покушения на принца Гарри Focus: исламисты готовят покушение на принца Гарри

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Globalv Look Press

Принц Гарри

Исламисты готовят покушение на жизнь младшего сына короля Карла III — герцога Сассекского принца Гарри, пишет портал Focus со ссылкой на источники в органах безопасности Германии. По его данным, причиной нападения могут стать взгляды королевской особы, которая симпатизирует Израилю. Портал также напомнил о боевом опыте принца Гарри.

Дважды принц Гарри в качестве второго пилота британского боевого вертолета в течение нескольких месяцев совершал вылеты в Афганистан против Талибана (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и других исламистских террористических организаций, таких как Аль-Каида (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), — добавили авторы статьи.

Focus отметил, что неделю назад медиапортал Аль-Каиды AS-Sahab Media Foundation разместил объявление, обращенное к мусульманам. По информации Focus, людей призывали совершить нападение на королевскую семью Великобритании в качестве поддержки палестинского движения ХАМАС. Портал со ссылкой на отчет Федерального бюро расследований (BKA) указал, что исламисты требовали начать «использовать кровавые нападения и революции для поддержки палестинцев».

Ранее Великобритания пообещала оказать Израилю военную поддержку. Так, Лондон сообщал о намерении направить два военных корабля в восточную часть Средиземного моря. Кроме того, сообщалось, что британская авиация будет выполнять разведывательные полеты над Израилем в знак поддержки его властей.