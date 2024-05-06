Стало известно о подготовке Финляндии к вооруженному конфликту FT: Финляндия проверяет цепочки поставок на случай военного конфликта

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Финляндия проверяет альтернативные цепочки военных поставок на случай резкого увеличения потребности в них во время вооруженного конфликта, сообщил замначальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен. По его словам, которые приводит газета Financial Times (FT), Министерство обороны страны проверило уже свыше тысячи контрактов с частными компаниями. Они касаются поставок боевой техники, амуниции, а также различных услуг во время военных действий.

Нам нужно быть готовыми к долгосрочной кризисной ситуации. Некоторые из соглашений мы активировали, проверили все договоренности, протестировали закупки не только боеприпасов, но и других материалов, — рассказал Хейсканен.

Он добавил, что страна в последние два года нарастила производство боеприпасов примерно в 10 раз. По его словам, вступление в НАТО позволяет Хельсинки хранить свою военную технику в Норвегии. Вскоре такие же договоренности будут достигнуты со Швецией и другими государствами, отметил он.

Накануне стало известно, что Финляндия планирует срочно построить завод по производству тротила. По словам министра обороны страны Антти Хяккянена, идея связана с дефицитом взрывчатых веществ в Европе. Он добавил, что решение важно принимать сейчас, чтобы в ближайшие несколько лет можно было запустить производство взрывчатого вещества.