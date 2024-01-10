Стало известно о побеге замминистра обороны Украины за границу «РВ»: новый замминистра Украины Джигир сбежал за границу после начала СВО

Новый заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, который получил эту должность три месяца назад, сбежал за границу сразу после начала специальной военной операции России, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, чиновник имел статус временной защиты в Великобритании и Италии.

Как передает канал, такая информация следует из опубликованной декларации Джигира, которую он подал накануне назначения на должность замминистра в конце года. В документе также указывается, что статус беженца имела его сожительница Наталья Любинецкая. На каком основании Джигир смог покинуть Украину и когда вернулся в страну, неизвестно.

Джигира назначили на должность заместителя главы Министерства обороны Украины в конце сентября 2023 года. До этого он работал на посту замминистра финансов страны. Известно, что Джигир является выпускником Сиракузского университета США.

Помимо него правительство Украины назначило еще двух заместителей министра обороны — Наталью Калмыкову и Екатерину Черногоренко. Джигир курирует финансовые вопросы в военном ведомстве, а Калмыкова занимается выступлениями на ТВ со сводками о ситуации на фронте.