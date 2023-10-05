Стало известно о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной Myśl Polska: потеряв контроль над Украиной, Запад не оставит там выжженной земли

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Запад в случае потери контроля над Украиной может превратить ее территорию в выжженную землю, написал обозреватель польского издания Myśl Polska Конрад Ренкас. Он отметил, что в своем запугивании Киева Запад пытается скрыть «аферу глобального масштаба».

Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли, — отметил Ренкас.

По его словам, запугивая украинцев Россией, страны Запада «грабят эту землю, высасывают ее и отравляют», обрекая Украину буквально на полное опустынивание. Ренкас добавил, что зерновой шантаж, которым пытаются разжалобить западную общественность, необходим лишь для того, чтобы добиться приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон.

Отношения Киева и Варшавы в последнее время разладились из-за отдельных заявлений властей Украины. В частности, сторона публично выражала недовольство из-за отказа Польши снять запрет на ввоз украинского зерна. В ответ Киев может установить запрет на импорт польских яблок, лука, капусты и помидоров.

В свою очредь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава прекратила поставки вооружения Киеву. По его словам, страна сама в настоящее время активно вооружается. Он также заявил, что Варшава предупредила Киев о последствиях, если Украина продолжит обострять аграрный конфликт. По его словам, власти республики могут расширить список продукции, запрещенной к ввозу на территорию страны.