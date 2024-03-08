Стало известно, кого Зеленский хочет уволить после Залужного «Страна»: Зеленский планирует уволить Кулебу с поста МИД Украины

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел, сообщает издание «Страна», ссылаясь на собственные источники, близкие к администрации главы государства. При этом подчеркивается, что изначально именно Кулебу хотели отправить послом в Британию, однако позже пост отдали отстраненному от командования ВСУ Валерию Залужному.

К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД, много претензий. ОП в целом недоволен дипломатической службой. Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон, — сказал собеседник издания.

Источник также назвал потенциального преемника Кулебы. С его слов, министром могут назначить заместителя главы офиса президента Игоря Жовкву, который как раз курирует внешнеполитическое направление.

Ранее Зеленский утверждал, что назначил Залужного послом в Соединенном Королевстве, так как генерал сам просил направить его на дипломатическую службу. Украинский лидер выразил надежду на укрепление союза с Великобританией.