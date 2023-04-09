Стало известно о планах Зеленского улететь в Германию Bild: Зеленский может посетить Германию в мае

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в мае может посетить Германию, где ему будет вручена премия Карла Великого, сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. Эта награда присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. Таким образом, визит Зеленского в Германию может стать первым с начала проведения военной операции на Украине. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным Bild, украинского лидера будут ждать в немецком городе Ахен, где проводится церемония награждения. На ней будет присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц. При этом источник издания уточнил, что Зеленский может выступить на церемонии по видеосвязи.

Ранее Шольц призвал Зеленского прекратить стоны о недостатке военной помощи со стороны ФРГ. Он назвал упреки Киева неразумными и подчеркнул, что Германия помогает Украине больше, чем многие другие страны.

В январе Зеленский обвинил Шольца в отсутствии политической воли из-за нежелания поставлять Киеву танки Leopard 2. Он добавил, что нельзя ставить условия на оказание военной помощи исходя из того, что поставляют другие западные страны, намекая на слова канцлера о том, что Берлин будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и НАТО.