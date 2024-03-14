Стало известно о планах ВСУ захватить власть на Украине РИА Новости: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады в Киеве

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые недовольны политикой руководства страны, намерены захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других украинских военных, передает РИА Новости со ссылкой на полученную российскими специалистами переписку на закрытом ресурсе. Как уточняет агентство, специалисты из России получили доступ к Telegram-каналу «ПАРАБЕЛУМ», в котором представители элитных войск ВСУ и национальных батальонов обсуждают возможности свержения действующей власти.

Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду. — NEWS.ru), — сказал один из участников переписки.

Другой участник беседы пишет, что после прохождения боевой подготовки бойцов ВСУ образовалась большая группа людей, готовых к этим действиям.

Еще один участник переписки отмечает, что без поддержки других военных захват Рады будет осуществить непросто.

Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется, — говорится в сообщении.

Ранее один из офицеров украинской армии отметил, что решение киевского командования отвести войска из Авдеевки было принято слишком поздно. Боец считает, что затягивание с отступлением привело к большим потерям, хотя уже давно стало очевидно, что ВС РФ одерживают верх. Военный также заявил о проблемах с мобилизацией на Украине и потере во времени при наступлении летом 2023 года.