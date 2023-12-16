Стало известно о планах ВСУ на 2024 год Die Welt: главком ВСУ Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году

Фото: МО Украины

Левый берег Днепра может стать отправной точкой следующего контрнаступления ВСУ в 2024 году, сообщает немецкое издание Die Welt. По его данным, США получили от Украины список пожеланий по вооружению, где указаны ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Вместе с тем утверждается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный изначально не был сторонником контрнаступления, начатого летом 2023 года, поскольку быстрый прорыв считался нереальным. По данным издания, смена стратегии стала разумным ходом и помогла выиграть время.

Ранее cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что во время боевых действий не всегда все идет по плану. По его словам, планы могут быть на заводе, а не на фронте. Он указал на то, что ни одна страна в мире не давала Киеву шансов по своим «планам», по своим нормативам и нормам.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен отправить в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Он будет помогать ВСУ в разработке новой стратегии наступления. В Вашингтоне настаивают на более сдержанном варианте, который предусматривает удержание имеющихся территорий и накопление сил в течение года.