Стало известно о планах Украины вторгнуться в Приднестровье Рогов: Зеленский готовится напасть на Приднестровье

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинский президент Владимир Зеленский намеревается вторгнуться в Приднестровье, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ. Он опубликовал фото документа, в котором инженерно-саперному батальону 28-й бригады ВСУ приказано выдвинуться в населенный пункт Кучурган, который граничит с Приднестровьем.

Режим Зеленского полным ходом готовится к вторжению в Приднестровье, — написал он.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что Киев, организуя провокацию на территории Приднестровья совместно с Молдавией и Румынией, пытается втянуть в прямой конфликт с Россией страны НАТО. От украинских властей можно ожидать любых гадостей, отметил военный эксперт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует вторжения в Приднестровье. Власти страны не намерены вводить войска в соседний регион, отметил он. Украинский президент сказал, что его страна уважает территориальную целостность Молдавии и считает, что «территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдавии».