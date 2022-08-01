Стало известно о планах МИД Швеции вызвать посла РФ из-за поста в соцсетях

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МИД Швеции планирует вызвать посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за его высказываний в социальных сетях о гибели шведского солдата, воевавшего на стороне Украины, сообщает ТАСС. Российское диппредставительство в Стокгольме написало в своем Telegram-канале, что шведские СМИ, говоря о гибели молодого человека, попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».

МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе, — говорится в заявлении.

Российские дипломаты писали, что тот факт, что погибший, будучи иностранным гражданином, вступил в ряды «армии, на протяжении восьми лет воевавшей против мирного населения», делает его «преступником в соответствии с международным правом».

Ранее Минобороны сообщало, что в ходе спецоперации на Украине высокоточными ракетами уничтожен пункт временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. Ликвидировано свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых уроженцы Польши.

Также ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России уничтожили в Константиновке пункт временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Донецкой Народной Республики. В результате удара было ликвидировано более 100 украинских военных и иностранных наемников.