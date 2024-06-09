Стало известно о планах Германии потратить €2,1 млрд на новые спутники Bloomberg: Германия закупит спутники для своих вооруженных сил на €2,1 млрд

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Германия планирует закупить у компании OHB SE три спутника для своих вооруженных сил на сумму €2,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом закупки. По данным агентства, законодатели из правящей партии намерены одобрить закупку во время закрытого заседания 12 июня.

Ожидается, что законодатели также одобрят покупку двух фрегатов F126 стоимостью около €3 млрд. Берлин также намерен закупить 20 новых самолетов Eurofighter на сумму €4 млрд. Как пишет Bloomberg, крупные закупки являются частью усилий Германии по модернизации своих войск в связи с риском распространения конфликта на Украине.

Компания OHB, у которой ФРГ планирует закупить три спутника, базируется в Бремене и специализируется на разработке спутниковых систем для наблюдения за Землей, навигации, телекоммуникаций, науки и разведки. По словам источников, власти Германии закажут два спутника связи и спутник с контролем частоты.

Институт маркетинговых исследований YouGov ранее выяснил, что 60% жителей Германии выступают за введение обязательного призыва в армию: 32% считают, что он должен быть частичный и 28% — полный. Против воинской повинности выступают 32% респондентов, а 8% отказались отвечать на вопрос. Всего было опрошено 2295 граждан Германии.