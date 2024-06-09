Стало известно о планах ФРГ по увеличению резерва бундесвера Генерал Хоппе: Германия хочет значительно увеличить резерв бундесвера

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Германии планируют значительное увеличение числа резервистов в свете вооруженного конфликта на Украине, заявил заместитель генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенант Андреас Хоппе, слова которого приводит Zeit. Он также добавил, что необходимо адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы обеспечить поддержку бундесвера в выполнении задач по обороне страны и альянса.

Без резерва нельзя. Мы это видим на Украине. Мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать бундесвер в выполнении задач по обороне страны и альянса, — отметил он.

Главная цель, согласно словам Хоппе, заключается в увеличении числа резервистов базового назначения до 60 тысяч человек, которые будут обучены выполнению конкретных задач и включены в планирование их выполнения. По словам генерала, примерно 800 тысяч человек могут быть призваны в соответствии с законом, но это число сокращается из-за отмены воинского призыва в 2011 году, а средний возраст в этой группе увеличивается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия из-за нехватки суверенитета старается угодить одновременно и Евросоюзу, и США, и НАТО. Так Песков прокомментировал заявления Берлина об угрозе России.