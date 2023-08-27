Стало известно о планах ЕС направить новую военную миссию в Африку Welt am Sonntag: ЕС хочет развернуть новую военную миссию в Западной Африке

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Страны Евросоюза планируют направить осенью новую военную миссию в страны Западной Африки, среди которых Гана, Того, Бенин и Кот-д`Ивуар, сообщает газета Welt am Sonntag. По информации издания, она займется подготовкой военных к развертыванию антитеррористических операций на континенте.

Стартовый сигнал для новой миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д`Ивуаре должен быть дан уже осенью. Целью является конкретная тренировка по подготовке к развертыванию антитеррористических операций, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что военные также будут укреплять местные силы безопасности. Газета добавляет, что Евросоюз решил развернуть миссию из-за возможного усиления позиций исламистских группировок в этой части континента.

Ранее сообщалось, что в Нигере в конце июля произошел госпереворот. Группа военных из состава президентской гвардии взбунтовалась и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума.

Страной стал управлять вновь сформированный Национальный совет спасения родины, во главе которого встал командующий нигерийской армией Абдурахман Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. В него вошли 20 министров — как военные, так и гражданские лица.