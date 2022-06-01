Историк раскрыл планы британских спецслужб создать второй фронт против РФ Историк Курманов раскрыл планы британских спецслужб создать второй фронт против РФ

Фото MOD Russia/Global Look Press

Английские спецслужбы намереваются создать второй фронт против России, поэтому они усиливают свое влияние в странах Центральной Азии, заявил сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов. Историк Павел Дятленко добавил, что британская разведка давит на местные государства, чтобы ухудшить их взаимоотношения с Россией и Китаем, пишет EADaily.

Нынешнее геополитическое противостояние проявляется в давлении Запада на страны региона, ухудшении их отношений с Россией и Китаем. В большой игре Британия всегда делала ставки на элиты страны влияния. Сейчас ничего не поменялось, только добавились информационная война, активизация прозападных НПО, борьба разведок, финансовое и экономическое давление, — отметил Дятленко.

По его мнению, основная задача большой игры Великобритании в Центральной Азии заключается в ослаблении геополитических позиций России и Китая. Генеральный директор аналитического центра «Стратегия „Восток — Запад“» Дмитрий Орлов, в свою очередь, предположил, что Лондон своими действиями в азиатском регионе делает шаги навстречу ликвидации США и воссозданию Британской империи.

Прямое столкновение с Соединенными Штатами Великобритании не нужно, она ведет более тонкую игру на чужой территории. Так, используя Украину, Турцию и страны Центральной Азии, Лондон намерен лишить США их главного козыря — мировой финансовой системы с ФРС как центром эмиссии денег, — аргументировал Орлов.

Ранее Великобритания и Евросоюз согласовали совместный запрет на страхование судов, которые перевозят нефть из России. Такой шаг европейцев способен серьёзно ограничить возможности Москвы по экспорту сырой нефти.