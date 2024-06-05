Стало известно о первых подорвавшихся на Тисе украинских уклонистах РИА: появились первые погибшие уклонисты после минирования ВСУ берегов Тисы

Фото: МО Украины

На Украине появились первые погибшие уклонисты в результате минирования ВСУ берегов реки Тисы, передает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным агентства, берега реки минируются с целью не допустить бегства призывников из страны во время мобилизации.

Вот только в апреле стали минировать — и уже первый «улов». Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким, — говорится в сообщении.

В одной из соцсетей появились кадры, на которых украинский пограничник близ реки рассматривает тело погибшего мужчины. Согласно этому видео, пытавшемуся незаконно пересечь границу мужчине оторвало стопу.

Ранее сообщалось, что Черниговский драмтеатр временно закрыли из-за мобилизации почти всех мужчин-сотрудников. Из организации призвали 34 сотрудника, в том числе семь актеров, двух звукооператоров, монтировщика и скрипача.

Военэксперт Василий Дандыкин считает, что новая мобилизация, объявленная на Украине, позволит президенту Владимиру Зеленскому «наскрести» порядка 200–300 тысяч военнослужащих. При этом эксперт усомнился, что украинское командование успеет обучить новобранцев.

Генерал-майор Народно-освободительной армии Китая Сю Хуэй ранее заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о ценности жизни украинцев. По его словам, главе государства следует понять, за что он борется.